Сможет ли Трамп одолеть дизельный кризис благодаря закону о военном производстве

Поэтому Трамп обратился к DPA, к которому уже ранее прибегали американские президенты. Действующий глава американского государства в первый срок (2017–2021 гг.) – для наращивания производства продовольствия. Джо Байден (2021–2025 гг.) – чтобы в пандемию быстро увеличить выпуск медоборудования и материалов, а в 2022 г. – нарастить выпуск критического сырья (лития, никеля, кобальта и др.) для «зеленой» энергетики. В марте 2025 г. Трамп задействовал DPA для ускорения темпов разведки, производства и обработки редкоземельных металлов. DPA – не единственный чрезвычайный акт Трампа для ТЭК. Вступив в должность 20 января 2025 г., он объявил чрезвычайное положение в области энергетики в стране указом № 14156 и другими, с официальной целью вдвое увеличить производство энергоресурсов.