Суд обязал Shot и Life опровергнуть публикации о долгах Киркорова

Кроме того, суд взыскал с каждого из ресурсов по 100 000 руб. компенсации морального вреда и по 7500 руб. судебных расходов. Поводом для разбирательства стали публикации о долгах Киркорова за коммунальные услуги в принадлежащих ему квартирах, а также об адресах и площадях недвижимости.