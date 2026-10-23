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Главная / Общество /

Суд обязал Shot и Life опровергнуть публикации о долгах Киркорова

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск народного артиста РФ Филиппа Киркорова к интернет-изданиям Shot и Life, обязав их опровергнуть публикации о задолженности по ЖКХ у певца. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, суд взыскал с каждого из ресурсов по 100 000 руб. компенсации морального вреда и по 7500 руб. судебных расходов. Поводом для разбирательства стали публикации о долгах Киркорова за коммунальные услуги в принадлежащих ему квартирах, а также об адресах и площадях недвижимости.

25 мая певец подал исковое заявление в Савеловский районный суд Москвы. Ответчиком выступало АО «Ньюс медиа», которому принадлежат Shot и Life. В тексте заявления отмечалось, что издания синхронно опубликовали материалы о задолженности Киркорова по оплате ЖКХ.

Киркоров попросил признать публикации не соответствующими действительности. Он посчитал, что издания должны выпустить опровержение, а также заплатить ему по 521 000 руб. и взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 15 000 руб.

Telegram-канал Shot писал о задолженности Киркорова в феврале 2026 г. Уточнялось, что народный артист России должен 521 000 руб., так как перестал оплачивать счета за коммунальные услуги с 2025 г.

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