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Банк России снизил курс доллара до 80 рублей

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на отметке 80,54 руб., снизив его на 0,59 руб.

Евро дешевеет пятый день подряд. ЦБ установил курс доллара на 90,24 руб., снизив его на 0,89 руб. Юань снизился на 0,09 руб. и составил 12,06 руб.

Официальный курс доллара на 23 октября составляет 81,13 руб. Евро стоит 91,14 руб., а юань – 12,15 руб.

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такого решения ожидали 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов. Лишь один допустил снижение до 13,75%.

По оценке ЦБ, инфляционные риски в мире усиливаются прежде всего из-за подорожания топлива. Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть на повышенном уровне. На этом фоне регулятор пересмотрел прогноз цены российской нефти до $72 за баррель в 2026 г. и $55 в 2027 г. Рост цен на нефть и другие сырьевые товары в последние месяцы увеличивал экспортную выручку России и поддерживал рубль.

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