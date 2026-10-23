Банк России снизил курс доллара до 80 рублей

По оценке ЦБ, инфляционные риски в мире усиливаются прежде всего из-за подорожания топлива. Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть на повышенном уровне. На этом фоне регулятор пересмотрел прогноз цены российской нефти до $72 за баррель в 2026 г. и $55 в 2027 г. Рост цен на нефть и другие сырьевые товары в последние месяцы увеличивал экспортную выручку России и поддерживал рубль.