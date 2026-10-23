Как Набиуллина объяснила сохранение ключевой ставки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями, сохраняющимися рисками со стороны спроса и предложения, а также неопределенностью в бюджетной политике. ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7,1–7,6% в 2026 г. и повысил прогноз средней ключевой ставки на следующий год до 12,5–13,5%. Аналитики считают, что регулятор будет осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. «Ведомости» собрали основные тезисы заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.