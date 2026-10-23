Минюст признал иноагентом журналиста Максима Курникова

По утверждению Минюста, Курников распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. В ведомстве также заявили о его взаимодействии с иноагентами и нежелательной организацией. Журналист проживает за пределами России.