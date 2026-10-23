Минюст признал иноагентом журналиста Максима Курникова

Минюст признал иноагентом журналиста Максима КурниковаВ реестр также внесли активистку Елену Шувалову, проект Beyond Propaganda и несколько организаций
Минюст России 23 октября пополнил реестр иностранных агентов, включив в него журналиста Максима Курникова и общественно-политический проект Beyond Propaganda. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В обновленный перечень также вошли активистка Елена Шувалова, проект «Пространство политика. Новосибирск», ООО «Мави групп» и ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры».
По утверждению Минюста, Курников распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. В ведомстве также заявили о его взаимодействии с иноагентами и нежелательной организацией. Журналист проживает за пределами России.
Проекту Beyond Propaganda Минюст вменяет распространение недостоверной информации о политике российских властей и материалов антироссийской направленности. По данным ведомства, проект выступал против спецоперации на Украине, распространял материалы иноагентов и выражал поддержку лицу, включенному в перечень террористов и экстремистов. Основатели проекта проживают за рубежом.
Шувалова, как утверждает министерство, распространяла недостоверные сведения о решениях властей и материалы иностранных агентов, а также взаимодействовала с ними. Проект «Пространство политика. Новосибирск», по данным Минюста, организовывал мероприятия с участием иноагентов и получал от них информационную поддержку.
ООО «Мави групп» ведомство обвинило в распространении недостоверной информации о политике властей и избирательной системе России. Минюст также сообщил о финансировании компании из иностранных источников. Ассоциация «Международный союз немецкой культуры», согласно сообщению, получала иностранную поддержку и финансировала деятельность по распространению материалов антироссийской направленности.
16 октября Минюст включил в реестр певицу Диану Логинову
В 2020-х гг. в России ужесточили законы об иноагентах. Минюст может включить кого-то в этот реестр без обращения в суд. Иноагенты сталкиваются с ограничениями: им запрещено заниматься рекламой, получать государственную поддержку и участвовать в выборах.
Физические лица – иноагенты обязаны открывать специальные счета для доходов от творчества. Эти средства можно будет использовать только после снятия статуса. С января 2026 г. для иноагентов ввели единую ставку НДФЛ – 30%.