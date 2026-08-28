Минюст РФ внес комика Незлобина в список иноагентов

Минюст РФ внес комика Незлобина в список иноагентовТакже в обновленный перечень вошел проект «Быть или»
Минюст России обновил перечень иностранных агентов, в список вошел российский комик Александр Незлобин, проект «Быть или» и еще ряд лиц. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
Незлобин принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также в деятельности организаций, включенных в перечень нежелательных на территории России, отметили в ведомстве. Также он распространял недостоверную информацию о принимаемых властью решениях и проводимой ими политике, выступал против спецоперации на Украине.
Помимо комика, в обновленный список по разным причинам попали журналист Константин Горожанко и блогер Алексей Мочалов. Кроме того, туда внесли проект «Быть или», который, по данным ведомства, выступал против спецоперации и проводимой властью политики, а также распространял сообщения иноагентов. По тем же причинам в перечень внесли информационный ресурс «Книгижарь», указал Минюст.
Александр Незлобин – российский стендап-комик, актер, сценарист и бывший участник шоу Comedy Club. В 2021 г. переехал с семьей в США, где продолжил заниматься стендапом. После начала спецоперации по защите Донбасса он выступил с публичной критикой в адрес России.
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В 2020-х гг. в России ужесточили законы об иноагентах. Минюст может включить кого-то в этот реестр без обращения в суд. Иноагенты сталкиваются с ограничениями: им запрещено заниматься рекламой, получать государственную поддержку и участвовать в выборах.
Физические лица – иноагенты обязаны открывать специальные счета для доходов от творчества. Эти средства можно будет использовать только после снятия статуса. С января 2026 г. для иноагентов ввели единую ставку НДФЛ – 30%.