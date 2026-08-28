Минюст РФ внес комика Незлобина в список иноагентов

Помимо комика, в обновленный список по разным причинам попали журналист Константин Горожанко и блогер Алексей Мочалов. Кроме того, туда внесли проект «Быть или», который, по данным ведомства, выступал против спецоперации и проводимой властью политики, а также распространял сообщения иноагентов. По тем же причинам в перечень внесли информационный ресурс «Книгижарь», указал Минюст.