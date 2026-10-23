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Главная / Общество /

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку соучастника Дарьи Треповой

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Соучастника Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), совершившей теракт в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), заочно приговорили к пожизненному заключению в России. Об этом сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Приговор 39-летнему украинцу Юрию Денисову вынес Первый Западный окружной военный суд. Суд установил, что Денисов организовал теракт в одном из кафе Санкт-Петербурга, в результате которого в апреле 2023 г. погиб военкор Фомин, а еще 52 человека получили ранения.

Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва во время творческого вечера в Петербурге. По версии следствия, Трепова передала военкору бюст, в котором находилась взрывчатка.

Саму Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК).

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