Суд заочно приговорил к пожизненному сроку соучастника Дарьи Треповой

Соучастника Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), совершившей теракт в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), заочно приговорили к пожизненному заключению в России. Об этом сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.