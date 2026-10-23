Путин посмертно наградил орденами Мужества восемь членов избиркомов

18 сентября Путин посмертно наградил председателя УИК № 394 в Запорожской области Елену Астанину. 17 сентября она погибла в результате целенаправленного удара украинского БПЛА по ее жилому дому в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. Следственный комитет квалифицировал действия ВСУ как теракт (ст. 205 УК РФ).