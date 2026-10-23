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Главная / Общество /

Путин посмертно наградил орденами Мужества восемь членов избиркомов

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества восьми членов избирательных комиссий, погибших при исполнении профессионального долга в приграничных и новых регионах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, награды присуждены за проявленные мужество и самоотверженность. В числе награжденных – секретарь участковой комиссии № 398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член комиссии № 220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

Также орденов Мужества посмертно удостоены секретарь комиссии № 353 в Белгородской области Елена Калтыкова, председатель комиссии № 47 в Херсонской области Елена Литвиненко и председатель комиссии № 595 в Запорожской области Виктория Максимова.

В список вошли также председатель комиссии № 228 в Луганской народной республике Наталья Синицына, член комиссии № 516 в Белгородской области Сергей Смородинов и член комиссии № 511 Елена Фоменко.

25 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о смерти шести членов участковых избирательных комиссий. ЦИК почтила память погибших во время заседания.

20 сентября член УИК № 220 Демьяненко погибла при ударе беспилотника по автобусу.

18 сентября Путин посмертно наградил председателя УИК № 394 в Запорожской области Елену Астанину. 17 сентября она погибла в результате целенаправленного удара украинского БПЛА по ее жилому дому в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. Следственный комитет квалифицировал действия ВСУ как теракт (ст. 205 УК РФ).

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