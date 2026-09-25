Шесть членов УИК погибли во время выборной кампании

ЦИК почтила память Ольги Демьяненко из Херсонской области, Елены Астаниной из Запорожской области, Елены Каптыковой, Елены Фоменко и Сергея Смородинова из Белгородской области, а также Натальи Синицыной из ЛНР. Все они входили в состав участковых избирательных комиссий.