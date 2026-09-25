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Главная / Политика /

Шесть членов УИК погибли во время выборной кампании

Анна Виноградова
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Во время кампании по выборам депутатов Госдумы погибли шесть членов участковых избирательных комиссий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Нам не удалось избежать человеческих потерь», – сказала она на заседании комиссии.

ЦИК почтила память Ольги Демьяненко из Херсонской области, Елены Астаниной из Запорожской области, Елены Каптыковой, Елены Фоменко и Сергея Смородинова из Белгородской области, а также Натальи Синицыной из ЛНР. Все они входили в состав участковых избирательных комиссий.

15 сентября Астанина погибла после удара беспилотника по ее дому. 17 сентября региональные власти заявили, что атака была направлена непосредственно на ее домовладение.

20 сентября член УИК № 220 Демьяненко погибла при ударе беспилотника по автобусу.

17 сентября Памфилова заявляла, что сложная обстановка в ряде регионов не стала основанием для отмены выборов. Они прошли с 18 по 20 сентября.

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