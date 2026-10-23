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Пять беспилотников ВСУ ударили по зданию «Лугакома» в ЛНР

Антон Потоков

Пять украинских беспилотников атаковали здание оператора связи «Лугаком» в Луганской народной республике (ЛНР). В результате работа части сервисов предприятия была приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора компании.

21 октября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание Луганской телефонной компании в центре Луганска. По его словам, объект получил серьезные повреждения. В момент удара внутри находилась дежурная смена специалистов, часть сотрудников успела покинуть помещение. Предполагалось, что под завалами могли оставаться люди. К ликвидации последствий привлекли экстренные службы.

23 октября Пасечник сообщил о новых ударах по территории оператора связи «Лугаком» и промышленному объекту в Луганске. В результате были повреждены серверное и коммутационное оборудование. В регионе наблюдались перебои с мобильной связью и доступом в интернет. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам.

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