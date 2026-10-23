Пять беспилотников ВСУ ударили по зданию «Лугакома» в ЛНР

23 октября Пасечник сообщил о новых ударах по территории оператора связи «Лугаком» и промышленному объекту в Луганске. В результате были повреждены серверное и коммутационное оборудование. В регионе наблюдались перебои с мобильной связью и доступом в интернет. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам.