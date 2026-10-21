Пасечник: ВСУ атаковали здание Луганской телефонной компании

19 октября в ЛНР от удара ВСУ по автомобилю ритуальной службы погибли три человека. Автомобиль подвергся атаке на автодороге в Первомайске. В Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск – Луганск дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения. Позже на том же участке дороги пострадал 27-летний мужчина.