Пасечник: ВСУ атаковали здание Луганской телефонной компании
Три человека погибли за сутки в Луганской народной республике (ЛНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Беспилотник атаковал служебную машину «Луганскгаза» в Новоайдарском муниципальном округе, в результате пострадал сотрудник. От полученных ранений работник предприятия погиб. Еще двое мужчин погибли при ударе по легковому автомобилю на дороге Кировск – Фрунзе.
По словам Пасечника, ночью под массированный обстрел попал центр Луганска. Серьезные повреждения получило здание Луганской телефонной компании. В момент атаки внутри находилась дежурная смена специалистов, часть работников успела покинуть помещение. По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. К ликвидации последствий привлечены экстренные службы и местные власти.
Обстрелам также подверглись жилые дома, грузовики и объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске, а также Старобельском, Перевальском и Новопсковском муниципальных округах. Всего над территорией ЛНР было уничтожено около 50 украинских БПЛА.
19 октября в ЛНР от удара ВСУ по автомобилю ритуальной службы погибли три человека. Автомобиль подвергся атаке на автодороге в Первомайске. В Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск – Луганск дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения. Позже на том же участке дороги пострадал 27-летний мужчина.
16 октября в ЛНР в результате атаки на рейсовый микроавтобус, который следовал по маршруту Лисичанск – Краснодар, погиб человек и пострадали десять пассажиров. Микроавтобус подвергся атаке на участке трассы Новоайдар – Счастье. Трое человек были госпитализированы, они получили тяжелые травмы.
Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 373 украинских беспилотника над 14 регионами России и одним морем.