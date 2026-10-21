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Пасечник: ВСУ атаковали здание Луганской телефонной компании

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Три человека погибли за сутки в Луганской народной республике (ЛНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Беспилотник атаковал служебную машину «Луганскгаза» в Новоайдарском муниципальном округе, в результате пострадал сотрудник. От полученных ранений работник предприятия погиб. Еще двое мужчин погибли при ударе по легковому автомобилю на дороге Кировск – Фрунзе.

По словам Пасечника, ночью под массированный обстрел попал центр Луганска. Серьезные повреждения получило здание Луганской телефонной компании. В момент атаки внутри находилась дежурная смена специалистов, часть работников успела покинуть помещение. По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. К ликвидации последствий привлечены экстренные службы и местные власти.

Обстрелам также подверглись жилые дома, грузовики и объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске, а также Старобельском, Перевальском и Новопсковском муниципальных округах. Всего над территорией ЛНР было уничтожено около 50 украинских БПЛА.

19 октября в ЛНР от удара ВСУ по автомобилю ритуальной службы погибли три человека. Автомобиль подвергся атаке на автодороге в Первомайске. В Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск – Луганск дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения. Позже на том же участке дороги пострадал 27-летний мужчина.

16 октября в ЛНР в результате атаки на рейсовый микроавтобус, который следовал по маршруту Лисичанск – Краснодар, погиб человек и пострадали десять пассажиров. Микроавтобус подвергся атаке на участке трассы Новоайдар – Счастье. Трое человек были госпитализированы, они получили тяжелые травмы.

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 373 украинских беспилотника над 14 регионами России и одним морем. 

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