Путин поручил увеличить лимиты госпрограммы для льготной аренды жилья в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по расширению лимита аренды жилья по льготной ставке в рамках государственной программы по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье», – говорится в сообщении.
Предложения должны быть разработаны до 1 декабря 2026 г.
В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию социально-экономического развития ДФО до 2030 г. (с прогнозом до 2036 г.). Он отметил, что документ поможет модернизировать социальную сферу, а также улучшить уровень жизни граждан. Стратегия включает в себя механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток, развитие туризма в регионе и создание новых секторов экономики, которые удержат людей и привлекут таланты.
Программа «Доступное арендное жилье» стартовала в регионах Дальнего Востока в 2023 г. В рамках программы специально построенные квартиры с мебелью и техникой сдаются в аренду по ставке порядка 25% от рыночной, а разница покрывается за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов. Льготная аренда рассчитана на приезжающих в субъекты Дальневосточного федерального округа молодых специалистов, выпускников, трудоустраивающихся на местные предприятия, работников социальной сферы и др.