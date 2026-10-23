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Путин поручил увеличить лимиты госпрограммы для льготной аренды жилья в ДФО

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по расширению лимита аренды жилья по льготной ставке в рамках государственной программы по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье», – говорится в сообщении.

Предложения должны быть разработаны до 1 декабря 2026 г.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию социально-экономического развития ДФО до 2030 г. (с прогнозом до 2036 г.). Он отметил, что документ поможет модернизировать социальную сферу, а также улучшить уровень жизни граждан. Стратегия включает в себя механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток, развитие туризма в регионе и создание новых секторов экономики, которые удержат людей и привлекут таланты.

Программа «Доступное арендное жилье» стартовала в регионах Дальнего Востока в 2023 г. В рамках программы специально построенные квартиры с мебелью и техникой сдаются в аренду по ставке порядка 25% от рыночной, а разница покрывается за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов. Льготная аренда рассчитана на приезжающих в субъекты Дальневосточного федерального округа молодых специалистов, выпускников, трудоустраивающихся на местные предприятия, работников социальной сферы и др.

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