Путин поручил увеличить лимиты госпрограммы для льготной аренды жилья в ДФО

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию социально-экономического развития ДФО до 2030 г. (с прогнозом до 2036 г.). Он отметил, что документ поможет модернизировать социальную сферу, а также улучшить уровень жизни граждан. Стратегия включает в себя механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток, развитие туризма в регионе и создание новых секторов экономики, которые удержат людей и привлекут таланты.