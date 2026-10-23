Нефть Brent подорожала до $116 впервые с апреля
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте подорожала до $116,3 за баррель – максимума с 29 апреля.
По состоянию на 16:50 мск декабрьский фьючерс на нефть Brent торгуется по $116,23 за барр., что на 2,7% больше значения закрытия предыдущего дня.
Reuters связывает рост цены на нефть с атаками хуситов в Саудовской Аравии. Они вызвали опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, где власти ОАЭ также сообщили о разливе нефти.
Разлив нефти с танкера был обнаружен у побережья Умм-эль-Кувейна в ОАЭ. В сообщении не уточняется, что стало причиной разлива, и власти не назвали конкретный танкер.
21 октября йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге страны. Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил об ударе баллистической ракетой по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене на юге Йемена.