РСПП: продолжение жесткой политики ЦБ ведет к накоплению системных рисков

Мурычев заявил, что такая ДКП привела к тому, что инвестиционный канал практически парализован. В частности, стоимость кредита для конечного заемщика остается «запретительно высокой для проектов с горизонтом окупаемости 5–10 лет». Это приводит к тому, считают в РСПП, что бизнес направляет заемные средства на «рефинансирование и покрытие текущих разрывов, а не на модернизацию и расширение производства».