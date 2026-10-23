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Главная / Бизнес /

РСПП: продолжение жесткой политики ЦБ ведет к накоплению системных рисков

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сохранение ключевой ставки было ожидаемо, но продолжение жесткой денежно-кредитной политики Банка России ведет к риску накопления системных проблем. Это следует из заявления вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Мурычева, передает «Интерфакс».

В организации заявили, что понимают логику регулятора: инфляция остается выше целевого уровня, а инфляционные ожидания населения и бизнеса – повышенными. «Вместе с тем период жесткой денежно-кредитной политики продолжается уже третий год. Ее накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», – сказал он.

Мурычев заявил, что такая ДКП привела к тому, что инвестиционный канал практически парализован. В частности, стоимость кредита для конечного заемщика остается «запретительно высокой для проектов с горизонтом окупаемости 5–10 лет». Это приводит к тому, считают в РСПП, что бизнес направляет заемные средства на «рефинансирование и покрытие текущих разрывов, а не на модернизацию и расширение производства».

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября 2026 г. сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет предметно обсуждал только сохранение ключевой ставки. Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков говорил, что Минфин планирует удерживать дефицит бюджета на уровне 2% ВВП.

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