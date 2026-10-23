Набиуллина: ЦБ предметно обсудил сохранение ключевой ставки

12 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что запланированное сокращение дефицита федерального бюджета необходимо для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки в 2027 г. По его словам, бюджетные расходы влияют на общий спрос в экономике, поэтому при принятии решений по ключевой ставке регулятор учитывает не только потребительскую и инвестиционную активность частного сектора, но и государственные расходы.