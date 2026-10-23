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Набиуллина: ЦБ предметно обсудил сохранение ключевой ставки

Сергей Пахомов
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании предметно обсуждал только сохранение ключевой ставки. Об этом журналистам сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

«Что касается пространства для снижения ставки в дальнейшем, мы будем уточнять это в рамках обновления прогноза в октябре», – отметила глава ЦБ.

Центробанк констатирует рост проинфляционных рисков, которые продолжают преобладать, заявила Набиуллина. По ее словам, этот фактор регулятор также будет принимать во внимание.

23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отметил, что повышенные инфляционные ожидания препятствуют замедлению роста цен. При этом ЦБ рассчитывает на возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2027 г. Как отметил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, ключевая ставка находится на повышенном уровне для того, чтобы Центробанк мог контролировать инфляцию.

12 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что запланированное сокращение дефицита федерального бюджета необходимо для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки в 2027 г. По его словам, бюджетные расходы влияют на общий спрос в экономике, поэтому при принятии решений по ключевой ставке регулятор учитывает не только потребительскую и инвестиционную активность частного сектора, но и государственные расходы.

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