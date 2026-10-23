Минфин связал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции
Ключевая ставка находится на повышенном уровне для того, чтобы Центробанк мог контролировать инфляцию. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков на Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Центральный банк, конечно, огромное значение придает тому, чтобы контролировать инфляцию. В этой связи ставки сейчас находятся на повышенном уровне», – отметил Чебесков (цитата по «Прайму»).
Минфин планирует удерживать дефицит бюджета на уровне 2% ВВП, заявил замглавы ведомства. Он отметил, что для многих стран такой показатель остается труднодостижимым. При этом госдолг России сейчас составляет менее 20% ВВП. В ближайшие три года Минфин рассчитывает удержать его в пределах 25%, подчеркнул Чебесков.
12 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что запланированное сокращение дефицита федерального бюджета необходимо для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки в 2027 г. По его словам, бюджетные расходы влияют на общий спрос в экономике, поэтому при принятии решений по ключевой ставке регулятор учитывает не только потребительскую и инвестиционную активность частного сектора, но и государственные расходы.
5 октября Заботкин сообщил, что cтабилизация инфляции на низком целевом уровне будет достигнута при средней за год ключевой ставке в диапазоне 10,5–12,5%. Он отметил, что ЦБ РФ оценивает нейтральную ключевую ставку в 7,5–8,5%.