Заботкин: для стабилизации инфляции ключевая ставка должна быть 10,5–12,5%
Стабилизация инфляции на низком целевом уровне будет достигнута при средней за год ключевой ставке в диапазоне 10,5–12,5%. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Наш базовый прогноз на 2027 г. предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне будет достигнута при средней за год ставке 10,5–12,5% с дальнейшим ее снижением, возвращением к нейтральной ключевой ставке в 2029 г., когда бюджет вернется к нулевому структурному первичному дефициту», – сказал он. Заботкин отметил, что ЦБ РФ оценивает нейтральную ключевую ставку в 7,5–8,5%.
1 октября Заботкин заявил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от всех поступающих экономических данных, а не только от параметров бюджета. По его словам, после сентябрьского заседания совет директоров регулятора не стал давать сигналов о дальнейшем направлении изменения ставки.
Президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на существующие проблемы и вопросы. Государственный долг России составляет 17%, а дефицит бюджета в 2026 г. ожидается примерно на уровне 3%, отметил Путин. В 2027 г. он, по оценке президента, снизится до 2%.