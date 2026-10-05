Заботкин: для стабилизации инфляции ключевая ставка должна быть 10,5–12,5%

«Наш базовый прогноз на 2027 г. предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне будет достигнута при средней за год ставке 10,5–12,5% с дальнейшим ее снижением, возвращением к нейтральной ключевой ставке в 2029 г., когда бюджет вернется к нулевому структурному первичному дефициту», – сказал он. Заботкин отметил, что ЦБ РФ оценивает нейтральную ключевую ставку в 7,5–8,5%.