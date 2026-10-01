ЦБ будет принимать решения по ставке с учетом всех новых данных

21 сентября Заботкин заявил, что изменение траектории бюджетной политики не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки в 2027 г., но оно будет происходить медленнее, чем предполагалось в начале года. Он отметил, что новый прогноз по-прежнему предполагает, что средняя ставка в 2027 г. будет ниже, чем в 2026 г.