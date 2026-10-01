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Главная / Экономика /

ЦБ будет принимать решения по ставке с учетом всех новых данных

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от всех поступающих экономических данных, а не только от параметров бюджета. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Решение будет диктоваться всеми поступающими данными, они не ограничиваются бюджетным фактором, как я уже сказал», – заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, после сентябрьского заседания совет директоров регулятора не стал давать сигналов о дальнейшем направлении изменения ставки.

21 сентября Заботкин заявил, что изменение траектории бюджетной политики не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки в 2027 г., но оно будет происходить медленнее, чем предполагалось в начале года. Он отметил, что новый прогноз по-прежнему предполагает, что средняя ставка в 2027 г. будет ниже, чем в 2026 г.

11 сентября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это стало первой паузой после полутора лет смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 6–7% в 2026 г. и вернется к цели в 4% в 2027 г. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 23 октября.

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