ЦБ будет принимать решения по ставке с учетом всех новых данных
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от всех поступающих экономических данных, а не только от параметров бюджета. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Решение будет диктоваться всеми поступающими данными, они не ограничиваются бюджетным фактором, как я уже сказал», – заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, после сентябрьского заседания совет директоров регулятора не стал давать сигналов о дальнейшем направлении изменения ставки.
21 сентября Заботкин заявил, что изменение траектории бюджетной политики не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки в 2027 г., но оно будет происходить медленнее, чем предполагалось в начале года. Он отметил, что новый прогноз по-прежнему предполагает, что средняя ставка в 2027 г. будет ниже, чем в 2026 г.
11 сентября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это стало первой паузой после полутора лет смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 6–7% в 2026 г. и вернется к цели в 4% в 2027 г. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 23 октября.