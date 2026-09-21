ЦБ: изменения в бюджетной политике не исключают снижения ставки в 2027 году
Изменение траектории бюджетной политики не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки в 2027 г., однако оно будет происходить медленнее, чем предполагалось в начале года. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме.
«Сдвиг по траектории бюджетной политики, который был анонсирован правительством в начале лета, тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки. Он не исключает пространства для снижения ставки в следующем году <...>, но траектория снижения будет ниже, чем виделось в начале года», – сказал Заботкин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, новый прогноз по-прежнему предполагает, что средняя ставка в 2027 г. будет ниже, чем в 2026 г.
В действующем базовом прогнозе ЦБ средняя ключевая ставка в 2027 г. ожидается на уровне 10,5–12,5% против 14,5–14,6% в 2026 г. Еще в апреле регулятор прогнозировал на следующий год ставку в 8–10%.