ЦБ: изменения в бюджетной политике не исключают снижения ставки в 2027 году

«Сдвиг по траектории бюджетной политики, который был анонсирован правительством в начале лета, тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки. Он не исключает пространства для снижения ставки в следующем году <...>, но траектория снижения будет ниже, чем виделось в начале года», – сказал Заботкин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, новый прогноз по-прежнему предполагает, что средняя ставка в 2027 г. будет ниже, чем в 2026 г.