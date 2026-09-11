ЦБ: годовая инфляция составит 6–7% и вернется к 4% в 2027-м
В базовом сценарии в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В 2027 г. она вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем, сообщил Банк России.
Регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки внешних и внутренних рисков.
11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Решение регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Семь аналитиков не исключали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%. Один допускал даже более решительного шага снижения – на 50 б. п.