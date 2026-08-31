Заботкин: ЦБ ожидает возвращения ставки к 7,5% в 2029 году
Ключевая ставка может вернуться к 7,5% в 2029 г. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин после публикации проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 гг.».
«Для возвращения инфляции к 4% в 2027 г. необходима средняя ключевая ставка на уровне 13,7–14% в оставшийся период 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г.», – сказал он. По словам Заботкина, в 2029 г. произойдет возвращение к нейтральному диапазону ставки 7,5–8,5%.
В апрельском базовом сценарии регулятор предполагал среднюю ключевую ставку на 2026 г. в диапазоне 14–14,5%, на 2027 г. – 8–10%, на 2028 г. – 7,5–8,5%. 5 августа ЦБ пересмотрел диапазон вверх – до 14,5 – 14,6% на 2026 г., до 10,5 – 12,5% на 2027 г. и до 8 – 9% на 2028 г.
На последнем заседании совета директоров ЦБ 24 июля ключевая ставка была снижена до 14% вопреки консенсус-прогнозу «Ведомостей», который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%.