Заботкин: ЦБ ожидает возвращения ставки к 7,5% в 2029 году

В апрельском базовом сценарии регулятор предполагал среднюю ключевую ставку на 2026 г. в диапазоне 14–14,5%, на 2027 г. – 8–10%, на 2028 г. – 7,5–8,5%. 5 августа ЦБ пересмотрел диапазон вверх – до 14,5 – 14,6% на 2026 г., до 10,5 – 12,5% на 2027 г. и до 8 – 9% на 2028 г.