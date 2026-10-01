Путин заявил о стабильности макроэкономики России

«Макроэкономика стабильна абсолютно. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать, а где их нет? Давайте посмотрим любой регион мира – везде есть свои проблемы», – сказал Путин. По его словам, государственный долг России составляет 17%, а дефицит бюджета в 2026 г. ожидается примерно на уровне 3%. В 2027 г. он, по оценке президента, снизится до 2%.