Путин заявил о стабильности макроэкономики России
Макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на существующие проблемы и вопросы. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», который проходит в национальном центре «Россия».
«Макроэкономика стабильна абсолютно. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать, а где их нет? Давайте посмотрим любой регион мира – везде есть свои проблемы», – сказал Путин. По его словам, государственный долг России составляет 17%, а дефицит бюджета в 2026 г. ожидается примерно на уровне 3%. В 2027 г. он, по оценке президента, снизится до 2%.
Путин отметил устойчивость российской экономики и финансовой системы. Он сравнил уровень госдолга России с показателем Италии, который, по его словам, составляет 140%. «Сложности есть, мы их видим, мы их пройдем», – выразил уверенность Путин.
17 сентября Путин прогнозировал рост российского ВВП в 2026 г. в пределах 1%. В тот же день он говорил, что дефицит федерального бюджета по итогам года ожидается примерно на уровне 2%, тогда как за январь – август он составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор прогнозировал инфляцию в 2026 г. в диапазоне 6-7%.