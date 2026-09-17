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Главная / Экономика /

Путин спрогнозировал рост ВВП России в пределах 1% по итогам 2026 года

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Рост ВВП России по итогам 2026 г. будет находиться в пределах 1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Отмечу, что экономическая динамика у России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%», – сказал Путин.

11 сентября Росстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за II квартал 2026 г. Физический объем ВВП вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В текущих ценах объем ВВП составил 56,2 трлн руб.

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