Путин спрогнозировал рост ВВП России в пределах 1% по итогам 2026 года
Рост ВВП России по итогам 2026 г. будет находиться в пределах 1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Отмечу, что экономическая динамика у России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%», – сказал Путин.
11 сентября Росстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за II квартал 2026 г. Физический объем ВВП вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В текущих ценах объем ВВП составил 56,2 трлн руб.