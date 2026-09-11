Росстат подтвердил оценку роста ВВП России во II квартале в 1,3%
Росстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за II квартал 2026 г. Физический объем ВВП вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В текущих ценах объем ВВП составил 56,2 трлн руб., следует из данных статистического ведомства.
Прирост за отчетный период показали гостиничный бизнес (5,8%), оптовая и розничная торговля (2,8%), обрабатывающие производства (1,2%), а также информация и связь (5,5%), финансы и страхование (2,9%), деятельность в области культуры и спорта (2,5%).
Однако снижение индекса физического объема добавленной стоимости наблюдалось в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (-3,3%). Индекс также сократился в сфере добычи полезных ископаемых (-1,6%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционированием воздуха (-1,3%).
Индекс-дефлятор по сравнению с показателями 2025 г. увеличился на 12,5% из-за роста индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в сферах финансов и страхования (+34,3%), добычи полезных ископаемых (+28,5%), образования (+9,4%) и др.
В августе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. По его словам, за первое полугодие 2026 г. российская экономика выросла на 0,6%.
10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что с 2023 по 2025 г. ВВП России увеличился на 10,3%.