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Главная / Экономика /

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России во II квартале в 1,3%

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Росстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за II квартал 2026 г. Физический объем ВВП вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В текущих ценах объем ВВП составил 56,2 трлн руб., следует из данных статистического ведомства.

Прирост за отчетный период показали гостиничный бизнес (5,8%), оптовая и розничная торговля (2,8%), обрабатывающие производства (1,2%), а также информация и связь (5,5%), финансы и страхование (2,9%), деятельность в области культуры и спорта (2,5%).

Однако снижение индекса физического объема добавленной стоимости наблюдалось в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (-3,3%). Индекс также сократился в сфере добычи полезных ископаемых (-1,6%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционированием воздуха (-1,3%).

Индекс-дефлятор по сравнению с показателями 2025 г. увеличился на 12,5% из-за роста индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в сферах финансов и страхования (+34,3%), добычи полезных ископаемых (+28,5%), образования (+9,4%) и др.

В августе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. По его словам, за первое полугодие 2026 г. российская экономика выросла на 0,6%.

10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что с 2023 по 2025 г. ВВП России увеличился на 10,3%.

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