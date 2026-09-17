Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL960+0,71%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RTSI838,3-1,97%RGBI112,52-0,07%RGBITR768,29-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Путин: дефицит бюджета России ожидается в 2%

Татьяна Мозолевская

Дефицит федерального бюджета России ожидается примерно на уровне 2% при консервативном сценарии цен на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть», – сказал Путин.

9 сентября Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь