Путин: дефицит бюджета России ожидается в 2%

9 сентября Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.