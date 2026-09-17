Путин: дефицит бюджета России ожидается в 2%
Дефицит федерального бюджета России ожидается примерно на уровне 2% при консервативном сценарии цен на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть», – сказал Путин.
9 сентября Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.