«Газпром» в шесть раз сократил долю заимствований на иностранных рынках
С 2022 г. «Газпром» почти в шесть раз сократил долю финансовых заимствований на иностранных рынках. Об этом сообщил первый замначальника департамента компании Игнат Диркс в рамках Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, доля иностранных рынков в 2022 г. составила 77%, а в середине 2026 г. – уже 13%. Структура портфеля «Газпрома» полностью пересмотрена благодаря зрелости российского рынка, отметил Диркс.
Он рассказал, что к началу 2022 г. объем еврооблигаций «Газпрома» в обращении достиг $25 млрд. За последние четыре года группа привлекла более $14 млрд на отечественном рынке для рефинансирования внешних заимствований и еще порядка $20 млрд для новых проектов.
«Еще хотел бы особо подчеркнуть, что "Газпром" всегда исполняет свои обязательства перед инвесторами, в том числе перед международными инвесторами. Мы продолжали обслуживать наши иностранные заимствования в соответствии с их условиями», – сказал Диркс (цитата по ТАСС).
20 октября совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 г. в новых редакциях. Лимит финансирования инвестиционной программы в новой редакции скорректирован с 1,1 трлн до 1,096 трлн руб.
Выручка «Газпрома» за первое полугодие по МСФО составила 5,3 трлн руб., что на 6% больше год к году. В компании объяснили результаты ростом цен на энергоносители. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 17% до 863 млрд руб. Прибыль за период вышла в 932,88 млрд руб. (-10%). EBITDA увеличилась на 28% до 1,98 трлн руб.