Выручка «Газпрома» за полугодие выросла на 6%
Выручка ПАО «Газпром» за первое полугодие по МСФО составила 5,3 трлн руб., что на 6% больше год к году. Отчет опубликован в Telegram-канале компании.
Выручка нефтяного бизнеса увеличилась на 8%, газового – на 3%. В компании объяснили результаты ростом цен на энергоносители. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 17% – до 863 млрд руб. Прибыль за период вышла в 932,88 млрд руб. (-10%). EBITDA увеличилась на 28% – до 1,98 трлн руб.
Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг в первом полугодии 1,47 трлн руб. Капитальные вложения составили 833 млрд руб., что на 30% ниже значения за тот же период 2025 г. Чистый долг составил 6,06 трлн руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,81х.
По состоянию на 18:32 мск акции «Газпрома» торгуются по 84,51 руб. Разница с ценой закрытия составила -0,63%.
21 октября 2025 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства.