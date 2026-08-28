Выручка «Газпрома» за полугодие выросла на 6%

Выручка нефтяного бизнеса увеличилась на 8%, газового – на 3%. В компании объяснили результаты ростом цен на энергоносители. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 17% – до 863 млрд руб. Прибыль за период вышла в 932,88 млрд руб. (-10%). EBITDA увеличилась на 28% – до 1,98 трлн руб.