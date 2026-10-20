Совет директоров «Газпрома» скорректировал инвестпрограмму и бюджет на 2026 год
Выплаты по операционной деятельности компании на 2026 г. выдержаны на уровне первоначально утвержденной редакции бюджета. Лимит финансирования инвестиционной программы в новой редакции скорректирован с 1,1 трлн до 1,096 трлн руб. Садыгов напомнил, что и первоначальная редакция инвестиционной программы предусматривала снижение лимита финансирования на 515 млрд руб. по сравнению с 2025 г.
«Параметры скорректированных документов гарантируют высокий уровень финансовой устойчивости «Газпрома», – заявил Садыгов.
В «Газпроме» ожидают, что c учетом сложившихся мировых цен на углеводороды и продукты их переработки компания достигнет высоких финансовых результатов. В новой редакции учитывается рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай.
«Газпром» продолжает замедлять рост операционных и инвестиционных затрат. Пока капитальные затраты полностью обеспечены операционным денежным потоком.
Выручка «Газпрома» за первое полугодие по МСФО составила 5,3 трлн руб., что на 6% больше год к году. В компании объяснили результаты ростом цен на энергоносители. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 17% до 863 млрд руб. Прибыль за период вышла в 932,88 млрд руб. (-10%). EBITDA увеличилась на 28% до 1,98 трлн руб.