Совет директоров «Газпрома» скорректировал инвестпрограмму и бюджет на 2026 год

Выручка «Газпрома» за первое полугодие по МСФО составила 5,3 трлн руб., что на 6% больше год к году. В компании объяснили результаты ростом цен на энергоносители. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 17% до 863 млрд руб. Прибыль за период вышла в 932,88 млрд руб. (-10%). EBITDA увеличилась на 28% до 1,98 трлн руб.