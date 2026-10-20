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Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Газпрома» скорректировал инвестпрограмму и бюджет на 2026 год

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 г. в новых редакциях. Об этом сообщил зампред правления Фамил Садыгов, его цитирует Telegram-канал компании.

Выплаты по операционной деятельности компании на 2026 г. выдержаны на уровне первоначально утвержденной редакции бюджета. Лимит финансирования инвестиционной программы в новой редакции скорректирован с 1,1 трлн до 1,096 трлн руб. Садыгов напомнил, что и первоначальная редакция инвестиционной программы предусматривала снижение лимита финансирования на 515 млрд руб. по сравнению с 2025 г.

«Параметры скорректированных документов гарантируют высокий уровень финансовой устойчивости «Газпрома», – заявил Садыгов.

В «Газпроме» ожидают, что c учетом сложившихся мировых цен на углеводороды и продукты их переработки компания достигнет высоких финансовых результатов. В новой редакции учитывается рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай.

«Газпром» продолжает замедлять рост операционных и инвестиционных затрат. Пока капитальные затраты полностью обеспечены операционным денежным потоком.

Выручка «Газпрома» за первое полугодие по МСФО составила 5,3 трлн руб., что на 6% больше год к году. В компании объяснили результаты ростом цен на энергоносители. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 17% до 863 млрд руб. Прибыль за период вышла в 932,88 млрд руб. (-10%). EBITDA увеличилась на 28% до 1,98 трлн руб.

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