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Минюст запустил реестр со списком попавших под ограничения россиян

Меры введены в том числе против Ходорковского и Чичваркина
Сергей Пахомов
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минюст ввел ограничительные меры против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом), предпринимателя Евгения Чичваркина (считается в России иноагентом) и политолога Екатерины Шульман (считается в России иноагентом). Это следует из данных, представленных в реестре ведомства.

Кроме того, в перечень попали Майкл Наки (считается в России иноагентом), Марк Фейгин (считается в России иноагентом), Леонид Гозман, Борис Зимин (считается в России иноагентом), Анастасия Буракова (считается в России иноагентом), Елена Котеночкина, Анастасия Шевченко (считается в России иноагентом), Алексей Нестеренко (считается в России иноагентом) и Владимир Милов (считается в России иноагентом). Указанные лица оказались первыми, против кого ввели временные ограничительные меры.

Для каждого фигуранта в списке указаны причины включения. Все они заочно осуждены в России и находятся за границей, избегая исполнения наказания. Большинство получили приговоры по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ.

В законе прописаны 14 ограничений. В их числе запрет регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Уехавшим также будут отказывать в выдаче кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий, аккредитаций и т.д.

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