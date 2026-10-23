Минюст запустил реестр со списком попавших под ограничения россиян

Минюст запустил реестр со списком попавших под ограничения россиянМеры введены в том числе против Ходорковского и Чичваркина
Минюст ввел ограничительные меры против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
Кроме того, в перечень попали Майкл Наки
Для каждого фигуранта в списке указаны причины включения. Все они заочно осуждены в России и находятся за границей, избегая исполнения наказания. Большинство получили приговоры по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ.
В законе прописаны 14 ограничений. В их числе запрет регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Уехавшим также будут отказывать в выдаче кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий, аккредитаций и т.д.