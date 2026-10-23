Минюст запустил реестр со списком попавших под ограничения россиян

Кроме того, в перечень попали Майкл Наки (считается в России иноагентом) , Марк Фейгин (считается в России иноагентом) , Леонид Гозман, Борис Зимин (считается в России иноагентом) , Анастасия Буракова (считается в России иноагентом) , Елена Котеночкина, Анастасия Шевченко (считается в России иноагентом) , Алексей Нестеренко (считается в России иноагентом) и Владимир Милов (считается в России иноагентом) . Указанные лица оказались первыми, против кого ввели временные ограничительные меры.