«Яндекс» почти полностью восстановил доступ к данным клиентов Yandex Cloud

Сбои произошли после атак беспилотников на три дата-центра «Яндекса». 8 октября пострадал объект в Сасове Рязанской области, 9 октября – в Калуге. 11 октября БПЛА атаковали дата-центр во Владимире, в результате чего его работа была полностью остановлена. Платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим.