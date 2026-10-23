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Главная / Технологии /

«Яндекс» почти полностью восстановил доступ к данным клиентов Yandex Cloud

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инженеры Yandex Cloud восстановили доступ к 90,47% данных клиентов, хранившихся на облачной платформе, после атак на дата-центры «Яндекса». Об этом сообщили в компании.

Часть данных и связанных с ними сервисов перенесли в новую локацию, которая заработала 23 октября. Доступ к ним будет открываться поэтапно в ближайшие дни. О восстановлении доступа клиентов уведомят через рассылку.

Пользователям Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы. Они могут создавать виртуальные машины и базы данных, управлять кластерами Kubernetes, пользоваться инструментами бизнес-аналитики и сервисами защиты от киберугроз. Также возобновлена возможность применять инструменты Yandex AI Studio для работы с искусственным интеллектом.

14 октября Yandex Cloud сообщила о восстановлении работы части корпоративных ИИ-сервисов. Тогда отдельные функции платформы оставались недоступными или работали с ограничениями.

13 октября «Яндекс» отменил плату за использование Yandex Cloud и «Яндекс 360» для действующих клиентов на фоне масштабных сбоев. В компании объяснили, что часть функций была намеренно ограничена для поддержания работоспособности основных сервисов.

Сбои произошли после атак беспилотников на три дата-центра «Яндекса». 8 октября пострадал объект в Сасове Рязанской области, 9 октября – в Калуге. 11 октября БПЛА атаковали дата-центр во Владимире, в результате чего его работа была полностью остановлена. Платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим.

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