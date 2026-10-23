«Яндекс» почти полностью восстановил доступ к данным клиентов Yandex Cloud
Инженеры Yandex Cloud восстановили доступ к 90,47% данных клиентов, хранившихся на облачной платформе, после атак на дата-центры «Яндекса». Об этом сообщили в компании.
Часть данных и связанных с ними сервисов перенесли в новую локацию, которая заработала 23 октября. Доступ к ним будет открываться поэтапно в ближайшие дни. О восстановлении доступа клиентов уведомят через рассылку.
Пользователям Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы. Они могут создавать виртуальные машины и базы данных, управлять кластерами Kubernetes, пользоваться инструментами бизнес-аналитики и сервисами защиты от киберугроз. Также возобновлена возможность применять инструменты Yandex AI Studio для работы с искусственным интеллектом.
14 октября Yandex Cloud сообщила о восстановлении работы части корпоративных ИИ-сервисов. Тогда отдельные функции платформы оставались недоступными или работали с ограничениями.
13 октября «Яндекс» отменил плату за использование Yandex Cloud и «Яндекс 360» для действующих клиентов на фоне масштабных сбоев. В компании объяснили, что часть функций была намеренно ограничена для поддержания работоспособности основных сервисов.
Сбои произошли после атак беспилотников на три дата-центра «Яндекса». 8 октября пострадал объект в Сасове Рязанской области, 9 октября – в Калуге. 11 октября БПЛА атаковали дата-центр во Владимире, в результате чего его работа была полностью остановлена. Платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим.