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Yandex Cloud восстановила работу части ИИ-сервисов после сбоя

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Работа ряда корпоративных ИИ-сервисов Yandex Cloud восстановлена, но отдельные сервисы и функции пока остаются недоступными или работают с ограничениями. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».

Специалисты Yandex Cloud продолжают восстановительные работы.

В октябре дата-центры «Яндекса» подвергались ударам украинских вооруженных сил. 8 и 9 октября были повреждены ЦОДы в Сасово и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров.

11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работу полностью приостановили. В Yandex Cloud сообщали о переходе платформы в аварийный режим и рекомендовали клиентам использовать альтернативные способы восстановления ресурсов.

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