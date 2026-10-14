Yandex Cloud восстановила работу части ИИ-сервисов после сбоя
Работа ряда корпоративных ИИ-сервисов Yandex Cloud восстановлена, но отдельные сервисы и функции пока остаются недоступными или работают с ограничениями. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».
Специалисты Yandex Cloud продолжают восстановительные работы.
В октябре дата-центры «Яндекса» подвергались ударам украинских вооруженных сил. 8 и 9 октября были повреждены ЦОДы в Сасово и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров.
11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работу полностью приостановили. В Yandex Cloud сообщали о переходе платформы в аварийный режим и рекомендовали клиентам использовать альтернативные способы восстановления ресурсов.