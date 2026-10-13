«Яндекс» предупредил о мошеннических письмах от имени Yandex Cloud
Компания рекомендует проверять информацию о работе сервисов только на официальной странице статуса Yandex Cloud и в консоли. При возникновении вопросов пользователям советуют обращаться в службу поддержки.
Кроме того, компания сообщила, что действующие клиенты Yandex Cloud смогут бесплатно пользоваться всеми ресурсами облака в октябре. В счет за этот месяц включат расходы только на те сервисы, которые клиенты использовали по 7 октября включительно.
13 октября «Яндекс» сообщил, что Yandex B2B Tech отменяет плату за использование Yandex Cloud и «Яндекс 360» для всех действующих клиентов на фоне масштабных сбоев в работе сервисов. В компании уточнили, что Yandex Cloud и «Яндекс 360» продолжают работать с ограничениями. Часть сервисов остается недоступной, а некоторые функции были намеренно отключены для поддержания основных возможностей платформ. Сроки полного восстановления и период, за который клиенты будут освобождены от платы, не уточняются.
8 и 9 октября беспилотники атаковали дата-центры «Яндекса» в Сасове и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров. 11 октября после атаки на дата-центр во Владимире его работу полностью остановили. В Yandex Cloud сообщали о переходе платформы в аварийный режим и рекомендовали клиентам использовать альтернативные способы восстановления ресурсов.