«Яндекс» предупредил о мошеннических письмах от имени Yandex Cloud

13 октября «Яндекс» сообщил, что Yandex B2B Tech отменяет плату за использование Yandex Cloud и «Яндекс 360» для всех действующих клиентов на фоне масштабных сбоев в работе сервисов. В компании уточнили, что Yandex Cloud и «Яндекс 360» продолжают работать с ограничениями. Часть сервисов остается недоступной, а некоторые функции были намеренно отключены для поддержания основных возможностей платформ. Сроки полного восстановления и период, за который клиенты будут освобождены от платы, не уточняются.