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«Яндекс» договорился с облачными провайдерами о помощи клиентам Yandex Cloud

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» договорился с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Партнеры «Яндекса» выделили дополнительные команды специалистов. Были предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Команды Yandex Cloud и провайдеров работают вместе, чтобы перенос инфраструктуры был быстрым и бесшовным. Это должно сократить перебои и ускорить восстановление доступности сервисов для пользователей.‍

8 октября российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями: пользователи не могли открыть ресурсы СМИ, транспортных компаний и онлайн-сервисов. «Ведомости» писали, что, по мнению замдиректора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. Ломоносова Тимофея Воронина, массовые сбои в работе сторонних ресурсов рунета были напрямую связаны с инцидентом в рязанском дата-центре «Яндекса» в Сасове, который выступает одной из ключевых зон доступности коммерческой платформы Yandex Cloud. По словам представителя «Яндекса», пожар в Сасове произошел в результате атаки БПЛА и затронул часть инфраструктуры.

Позже стало известно, что в ночь на 9 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге. В компании заявили, что дата-центры – это «железное сердце» «Яндекса», подчеркнув, что их работоспособность критична для сервисов, ставших частью повседневной жизни людей.

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