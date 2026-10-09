«Яндекс» договорился с облачными провайдерами о помощи клиентам Yandex Cloud
Партнеры «Яндекса» выделили дополнительные команды специалистов. Были предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Команды Yandex Cloud и провайдеров работают вместе, чтобы перенос инфраструктуры был быстрым и бесшовным. Это должно сократить перебои и ускорить восстановление доступности сервисов для пользователей.
8 октября российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями: пользователи не могли открыть ресурсы СМИ, транспортных компаний и онлайн-сервисов. «Ведомости» писали, что, по мнению замдиректора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. Ломоносова Тимофея Воронина, массовые сбои в работе сторонних ресурсов рунета были напрямую связаны с инцидентом в рязанском дата-центре «Яндекса» в Сасове, который выступает одной из ключевых зон доступности коммерческой платформы Yandex Cloud. По словам представителя «Яндекса», пожар в Сасове произошел в результате атаки БПЛА и затронул часть инфраструктуры.
Позже стало известно, что в ночь на 9 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге. В компании заявили, что дата-центры – это «железное сердце» «Яндекса», подчеркнув, что их работоспособность критична для сервисов, ставших частью повседневной жизни людей.