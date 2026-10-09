Как связан массовый сбой в рунете с атакой ВСУ на дата-центр «Яндекса»Эксперты допускают, что вывод из строя инфраструктуры может замедлить развитие нейросетей и суперкомпьютера
Российские сайты и приложения 8 октября столкнулись с массовыми перебоями: пользователи не могли открыть ресурсы СМИ, транспортных компаний и онлайн-сервисов.
На фоне сбоя не открывались сайты РБК, «Интерфакса», «РИА Новости» и самих «Ведомостей». Пользователи также жаловались на недоступность «Авито», T2, онлайн-кинотеатра Ivi и «Профи.ру». Перебои затронули даже сервис мониторинга «Сбой.РФ». Собеседники «Ведомостей» также сообщили о сбоях приложений Т-банка, «Т-инвестиций» и Райффайзенбанка. В последнем не отображались остаток на счете и история операций; по словам одного из пользователей, работа восстановилась к 16.00–16.30.
О проблемах сообщили и сами компании. «Циан» объяснил сбой сайта и приложения инцидентом на объекте инфраструктурного партнера, не назвав его. РЖД предупредили, что сайт может загружаться дольше обычного из-за работы внешних сервисов, при этом приложение «РЖД пассажирам» работало штатно. В Кузбассе возникли трудности с продажей электронных билетов через транспортные сервисы. «Яндекс 360» сообщил о временных проблемах с почтой, которые были устранены.
Массовые сбои в работе сторонних ресурсов рунета напрямую связаны с инцидентом в рязанском дата-центре «Яндекса» в Сасове, который выступает одной из ключевых зон доступности коммерческой платформы Yandex Cloud, полагает заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин.
Пожар в Сасове произошел в результате атаки БПЛА и затронул часть инфраструктуры, сообщил представитель «Яндекса». Пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия. Компания предупредила о возможной недоступности части сервисов, хотя ранее утром сообщала, что основные сервисы работают штатно.
К вечеру представитель «Яндекса» уточнил, что масштаб ущерба еще оценивается, но подтвердить возможность восстановления оборудования пока нельзя.
Государство уже установило требования к физической защите объектов критической информационной инфраструктуры, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев (фракция ЛДПР) в разговоре с журналистом «Ведомостей» на полях форума «Цифровые решения». По его мнению, владельцы инфраструктуры должны сами оплачивать безопасность и учитывать новые угрозы в экономической модели своего бизнеса.
По правилам облачной архитектуры бизнес должен дублировать свои системы сразу в нескольких ЦОДах, однако в целях экономии многие компании могли размещать серверы и базы данных исключительно на одной площадке, рассуждает Воронин. При ее физическом отключении ресурсы моментально остановились без возможности автоматического переключения на мощности другого дата-центра, отмечает он.
Временная недоступность ряда сервисов рунета связана с миграцией инфраструктуры «Яндекса», считает генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Произошедший инцидент в дата-центре, вероятно, привел к возникновению недоступности в одной из зон облачного провайдера. Но перенаправление трафика с одной площадки на другую не происходит одномоментно. В этот промежуток пользователи могут наблюдать перебои с доступностью сервисов, поясняет он.
В Сасове размещены суперкомпьютеры «Яндекса», в частности самый мощный из них – «Червоненкис», напоминает директор управления продуктов и технологий «Е-флопса» Сергей Плюснин. Воссоздать их с нуля сложно из-за ограничений на крупные поставки американских ускорителей Nvidia A100 и других компонентов, считает он. Остановка этих машин может замедлить развитие моделей YandexGPT и Alice AI и сказаться на работе связанных сервисов, предупреждает эксперт. Официальных сведений от компании о возможных повреждениях самих суперкомпьютеров нет.
Если ЦОД в Сасове был выведен из строя полностью, то потери могут составить 500–800 млн руб., оценивает генеральный директор ComNews Леонид Коник. Но для точного расчета нужны сведения о количестве стоек, составе оборудования и объеме повреждений, отмечает эксперт. Дата-центр «Яндекса» в Сасове был запущен в 2014 г. Первоначальный объем инвестиций оценивался в 2,7 млрд руб., еще 700 млн руб. «Яндекс» направил на реконструкцию дата-центра в 2022 г. Всего компания инвестировала в проект более 6 млрд руб., писал ТАСС.
Строительство сопоставимого ЦОДа и его инженерной инфраструктуры обычно занимает около полутора лет, а оснащение IT-оборудованием в нынешних условиях – даже по оптимистичной оценке – два-три года, говорит Плюснин. В то же время остановка одного крупного ЦОДа не должна сказаться на предоставлении услуг и работе сервисов компании, поскольку при проектировании инфраструктуры «Яндекс» изначально закладывает наличие достаточного объема резервных мощностей на случай таких инцидентов, подчеркивает старший аналитик компании «Эйлер» по сектору TMT Владимир Беспалов.
Другие крупные опрошенные «Ведомостями» операторы ЦОДов сообщили, что резервируют свои мощности на случай возможных атак вражеских БПЛА. Сеть РТК-ЦОД включает 27 дата-центров, что позволяет резервировать мощности и перераспределять нагрузку, сообщил представитель сервис-провайдера. Компания регулярно испытывает инженерные системы и сценарии переключения, развивает меры защиты.
Представитель Cloud.ru сообщил, что в компании постоянно работают над повышением защищенности и отказоустойчивости инфраструктуры. При этом конкретные меры физической защиты и внутренние сценарии реагирования на подобные угрозы провайдер публично не раскрывает.
«Ведомости» также направили запросы в Selectel и MWS Cloud.
Преступники стремятся к тотальному обнулению цифровых активов жертв, считает ведущий Telegram-канала «Вот те цифру!» Дмитрий Петровский. По его словам, основная задача – вывод IT-систем из строя без возможности восстановления. Это полностью меняет подход к кибербезопасности и безопасности в целом, считает эксперт. Автономность сегментов позволяет локализовать атаку и остановить ее распространение по сети. Даже при выходе из строя значительной части цифровых активов ключевая инфраструктура сохранит управляемость и необходимую работоспособность, говорит он. Именно поэтому нужна непрерывная связь между всеми подразделениями: сетевым подразделением, отделениями безопасности, инфраструктуры и физической охраны, как со стороны заказчика, так и исполнителя, резюмирует Петровский.