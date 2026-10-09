Как связан массовый сбой в рунете с атакой ВСУ на дата-центр «Яндекса»

Если ЦОД в Сасове был выведен из строя полностью, то потери могут составить 500–800 млн руб., оценивает генеральный директор ComNews Леонид Коник. Но для точного расчета нужны сведения о количестве стоек, составе оборудования и объеме повреждений, отмечает эксперт. Дата-центр «Яндекса» в Сасове был запущен в 2014 г. Первоначальный объем инвестиций оценивался в 2,7 млрд руб., еще 700 млн руб. «Яндекс» направил на реконструкцию дата-центра в 2022 г. Всего компания инвестировала в проект более 6 млрд руб., писал ТАСС.