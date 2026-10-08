Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Сасово

Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса» в СасовоРабота площадки остановлена, часть сервисов компании может быть недоступна
В дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области в результате атаки беспилотников произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа площадки полностью остановлена, пострадавших нет.
«Ведомости» собрали главное, что известно о произошедшем.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Ведомостям», что профильные службы находятся на месте и устраняют последствия пожара. «В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет», – заявили в компании.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом были сбиты два беспилотника. По его словам, в Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, а в нескольких частных домах выбило стекла.
Из-за остановки ЦОДа часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна пользователям. При этом основные сервисы компании продолжают работать в штатном режиме, специалисты восстанавливают работу затронутых ресурсов.
На фоне сообщений об атаке акции МКПАО «Яндекс» на Московской бирже снижались на 3,18%. Бумаги компании торгуются под тикером YDEX. Данные по котировкам публикует Московская биржа.
Пользователи одновременно сообщали о проблемах в работе сервисов «Яндекса». По данным Downdetector, первые жалобы начали поступать около 02:00 мск. Пользователи отмечали сбои в работе сайтов и мобильного приложения; за сутки было зарегистрировано 1500 обращений, из них 333 – за последний час на момент публикации данных.
Атака стала частью массированного налета беспилотников на российские регионы. С 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.