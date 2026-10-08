Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Сасово

Пользователи одновременно сообщали о проблемах в работе сервисов «Яндекса». По данным Downdetector, первые жалобы начали поступать около 02:00 мск. Пользователи отмечали сбои в работе сайтов и мобильного приложения; за сутки было зарегистрировано 1500 обращений, из них 333 – за последний час на момент публикации данных.