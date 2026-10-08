«Яндекс» сообщил об остановке работы дата-центра в Рязанской области
«Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет», – заявили в «Яндексе». Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов. Причины инцидента не уточняются.
Основные сервисы «Яндекса» продолжают работать в штатном режиме, но часть из них может быть недоступна для пользователей, отметили в компании.
Позднее «РИА Новости» сообщило, что в центре обработки данных «Яндекса» произошел пожар. Из-за этого сервисы компании могут работать с перебоями.
В августе пользователи в России пожаловались на массовый сбой в работе рунета. В частности, возникли проблемы с поисковой системой «Яндекс», ресурсами маркетплейсов Ozon и Wildberries, Telegram, национальным мессенджером Max.