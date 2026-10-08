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«Яндекс» сообщил об остановке работы дата-центра в Рязанской области

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В дата-центре «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области произошел инцидент, из-за которого работа площадки была полностью остановлена. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет», – заявили в «Яндексе». Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов. Причины инцидента не уточняются.

Основные сервисы «Яндекса» продолжают работать в штатном режиме, но часть из них может быть недоступна для пользователей, отметили в компании.

Позднее «РИА Новости» сообщило, что в центре обработки данных «Яндекса» произошел пожар. Из-за этого сервисы компании могут работать с перебоями.

Последний раз сбой в работе сервисов «Яндекса» произошел 30 июня. Тогда жалобы поступали на работу поисковой системы «Яндекс», сервиса «Яндекс Музыка», а также ресурсов «Кинопоиск», голосового помощника «Алиса».

В августе пользователи в России пожаловались на массовый сбой в работе рунета. В частности, возникли проблемы с поисковой системой «Яндекс», ресурсами маркетплейсов Ozon и Wildberries, Telegram, национальным мессенджером Max.

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