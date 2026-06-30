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Главная / Технологии /

В работе сервисов «Яндекса» произошел массовый сбой

Пользователи жалуются на то, как работают поисковик, «Яндекс Музыка» и «Кинопоиск»
Ведомости

Пользователи из разных городов России пожаловались на масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса». Это следует из данных сайта Detector404.

Жалобы поступают на работу поисковой системы «Яндекс», сервиса «Яндекс Музыка», а также ресурсов «Кинопоиск», голосового помощника «Алиса». На сбои в работе поисковой системы поступили 1000 жалоб за час, на проблемы с доступом к «Яндекс Музыке» – 1600, о трудностях с загрузкой «Кинопоиска» сообщили 722 пользователя за час. На работу «В контакте» пожаловались 86 пользователей за час, на проблемы с «Алисой» – 226 человек.

22 июня интернет по всему миру столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем с серверами Cloudflare, через сеть которой проходит порядка 20% всего трафика. Пользователи жаловались на сложности с доступом к соцсети X, форуму Reddit, сервису для видеоконференций Zoom, сервису Canva, игре Fortnite, платформе Discord. О проблемах сообщали в США, Великобритании, Индии, Австралии, Канаде и Германии.

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