В работе сервисов «Яндекса» произошел массовый сбой

Жалобы поступают на работу поисковой системы «Яндекс», сервиса «Яндекс Музыка», а также ресурсов «Кинопоиск», голосового помощника «Алиса». На сбои в работе поисковой системы поступили 1000 жалоб за час, на проблемы с доступом к «Яндекс Музыке» – 1600, о трудностях с загрузкой «Кинопоиска» сообщили 722 пользователя за час. На работу «В контакте» пожаловались 86 пользователей за час, на проблемы с «Алисой» – 226 человек.