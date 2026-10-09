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«Яндекс» рассказал о состоянии своих дата-центров

Корпорация назвала дата-центры железным сердцем, их работоспособность критична для сервисов
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Повреждение дата-центров влияет на повседневную жизнь и работу клиентов и партнеров, назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах пока очень сложно. Об этом сообщили в «Яндексе», комментируя удары по серверам в Сасове и Калуге.

«Дата-центры – «железное сердце» «Яндекса». Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей», – говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что каждый сбой становится нарушением планов. «Яндекс», как заявляется, делает все возможное для восстановления работы, при этом точные сроки пока назвать очень сложно. Оценка состояния инфраструктуры продолжается. В компании подчеркнули, что пострадавших от ударов среди сотрудников нет.

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Технологии / Телекоммуникации

Украинские беспилотники ударили по дата-центру «Яндекса» в Сасове Рязанской области в ночь на 8 октября. Работа площадки была полностью остановлена. На фоне этого со сбоями столкнулись ряд ключевых российских сервисов. В течение дня о проблемах сообщали в РЖД, «Циане», сбои наблюдались у «Авито», T2, онлайн-кинотеатра Ivi, сервиса «Профи.ру», также не открывались сайты ряда крупных СМИ.

На следующий день атаке подвергся дата-центр в Калуге. От удара пострадала часть инфраструктуры. В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) отметили, что повреждение дата-центра «Яндекса» существенно сложнее обычного сбоя, а технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа.

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