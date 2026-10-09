В АЦП оценили последствия ущерба от атаки на дата-центр «Яндекса»
Повреждение дата-центра «Яндекса» является существенно сложнее обычного сбоя, а технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа. Об этом «Ведомостям» сообщили в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
«Компания пока оценивает масштаб ущерба и не готова подтвердить возможность восстановления оборудования. Для цифрового бизнеса это существенно сложнее обычного сбоя, который устраняется за несколько часов», – отметили в АЦП.
Вместе с тем, ущерб в подобной ситуации происходит и при устранении последствий атаки. При тушении пожара страдает оборудование. По оценкам АЦП, проблемы с инфраструктурой могут нарушать работу партнеров, обмен данными и проведение операций: «Такие технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа».
8 октября на дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области произошла атака украинского беспилотника. Работа площадки была полностью остановлена. Основные сервисы «Яндекса» продолжают работать в штатном режиме, но часть из них может быть недоступна для пользователей, отмечали в компании.
На фоне этого со сбоями столкнулись ряд ключевых российских сервисов. В течение дня о проблемах сообщали в РЖД, «Циане». Днем 8 октября пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру», также не открывались сайты ряда крупных СМИ.
Утром 9 октября атаке подвергся дата-центр «Яндекса» в Калуге, пострадала часть инфраструктуры.