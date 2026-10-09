В АЦП оценили последствия ущерба от атаки на дата-центр «Яндекса»

Вместе с тем, ущерб в подобной ситуации происходит и при устранении последствий атаки. При тушении пожара страдает оборудование. По оценкам АЦП, проблемы с инфраструктурой могут нарушать работу партнеров, обмен данными и проведение операций: «Такие технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа».