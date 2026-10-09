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Главная / Политика /

Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки БПЛА

Часть сервисов компании может работать с перебоями
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала в результате атаки беспилотников. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

По данным «Яндекса», несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя, из-за чего часть сервисов компании может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба оценивается.

На месте происшествия работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет.

8 октября на дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области также произошла атака БПЛА. Начался пожар, который затронул часть инфраструктуры. Работа площадки была полностью остановлена. Основные сервисы «Яндекса» продолжают работать в штатном режиме, но часть из них может быть недоступна для пользователей, отмечали в компании.

Тогда в течение дня у сайтов банков, главных СМИ, ключевых транспортных сервисов и маркетплейсов наблюдались сбои в работе. С проблемами столкнулся и сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ». Пользователи жаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру». О сбоях в работе сайта РЖД и площадки недвижимости «Циан» до этого сообщали в самих компаниях.

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