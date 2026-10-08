Рунет столкнулся с масштабным сбоем

Рунет столкнулся с масштабным сбоемНе открывались сайты СМИ и ключевых сервисов
Российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем, убедились «Ведомости». Пользователям днем 8 октября недоступны сайты главных СМИ, ключевых транспортных сервисов и маркетплейсов. С проблемами столкнулся и сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ».
К 16:05 мск сайт «Ведомостей» возобновил работу.
Минцифры РФ пока официально не комментировало сбой в рунете.
Проблемы с доступом произошли вскоре после удара украинских беспилотников по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области 8 октября. Сейчас работа центра полностью остановлена, пострадавших нет.