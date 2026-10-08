Рунет столкнулся с масштабным сбоем

На 15:57 мск не открывались сайты РБК, «Интерфакса», «РИА Новости» и самих «Ведомостей». Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру». О сбоях в работе сайта РЖД и площадки недвижимости «Циан» до этого сообщали в самих компаниях.