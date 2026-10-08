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Рунет столкнулся с масштабным сбоем

Не открывались сайты СМИ и ключевых сервисов
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем, убедились «Ведомости». Пользователям днем 8 октября недоступны сайты главных СМИ, ключевых транспортных сервисов и маркетплейсов. С проблемами столкнулся и сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ».

На 15:57 мск не открывались сайты РБК, «Интерфакса», «РИА Новости» и самих «Ведомостей». Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру». О сбоях в работе сайта РЖД и площадки недвижимости «Циан» до этого сообщали в самих компаниях.

К 16:05 мск сайт «Ведомостей» возобновил работу.

Минцифры РФ пока официально не комментировало сбой в рунете.

Проблемы с доступом произошли вскоре после удара украинских беспилотников по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области 8 октября. Сейчас работа центра полностью остановлена, пострадавших нет.

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