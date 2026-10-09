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Главная / Политика /

Что известно об атаках дронов на дата-центры «Яндекса»

За два дня атакована инфраструктура в Калуге и Сасово, наблюдаются сбои в работе сервисов
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Атака на дата-центр в Калуге
  • Позиция и меры «Яндекса»
  • Сбои в работе «Яндекса» и реакция рынка
  • Предыдущая атака на Сасово и сбои в рунете
  • Риски для работы сервисов

В ночь на 9 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей выведены из строя, часть сервисов работает с перебоями. Ранее, 8 октября, аналогичной атаке подвергся дата-центр в Сасово Рязанской области, что вызвало массовые сбои российских сайтов и приложений. «Ведомости» собрали главное о происшествиях.

Атака на дата-центр в Калуге

Пресс-служба «Яндекса» сообщила «Ведомостям», что в результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра в Калуге. Несколько модулей полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов компании может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба оценивается.

«На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет, безопасность людей остается главным приоритетом», – подчеркнули в пресс-службе.

Позиция и меры «Яндекса»

Что известно о последствиях ночных атак на российские регионы

Политика / Армия и спецслужбы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша при этом сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены 26 БПЛА над Малоярославецким, Перемышльским, Ферзиковским округами и городом Калугой. Удар был нанесен по инфраструктуре города.

«К сожалению, 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии», – написал он в Telegram. Также повреждены частные дома в двух муниципальных округах.

В «Яндексе» также заявили, что дата-центры - это «железное сердце» компании. «Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей», -- подчеркнули в «Яндексе».

Там отметили, что команды «Яндекса» «ночью и днем» делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов. «Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», – заявила компания. Однако пока «очень сложно» назвать сроки восстановления работы оборудования.

Компания уже договорилась с другими облачными провайдерами о помощи клиентам Yandex Cloud.

«Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», – сообщила «Ведомостям» компания. Там выразили надежду, что это позволит сократить перебои в работе сервисов и оперативно восстановить их доступность для пользователей.

Сбои в работе «Яндекса» и реакция рынка

На сайте detector404.ru, отслеживающем сбои, зафиксирован всплеск жалоб на «Яндекс» с тегами «не работает», «сервер», «поиск». Акции «Яндекса» на новости о повреждениях дата-центра снизились на 3,03%, до 3 468,50 руб. за бумагу (-108,50 руб.).

Предыдущая атака на Сасово и сбои в рунете

8 октября была атакована площадка «Яндекса» в Сасово Рязанской области. Пожар затронул часть инфраструктуры. Российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями: пользователи не могли открыть ресурсы СМИ, транспортных компаний и онлайн-сервисов. Не открывались сайты РБК, «Интерфакса», «РИА Новости» и «Ведомостей». Жалобы также касались «Авито», T2, Ivi, «Профи.ру», приложений Т-банка, «Т-инвестиций» и Райффайзенбанка. Сбои затронули даже сервис мониторинга «Сбой.РФ».

Рунет столкнулся с масштабным сбоем

Технологии / Интернет и digital

«Циан» объяснил сбой инцидентом на объекте инфраструктурного партнера, не назвав его. РЖД предупредили о возможной медленной загрузке сайта. «Яндекс 360» сообщил о временных проблемах с почтой, которые были устранены. Вечером 8 октября в пресс-службе «Яндекса» сообщили «Ведомостям», что компания оценивает масштаб ущерба и пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования.

Риски для работы сервисов

Ассоциация цифровых платформ пояснила «Ведомостям», что самое серьезное – это неопределенность с дальнейшей работой дата-центра в Калуге. Компания пока не готова подтвердить возможность восстановления оборудования. Для цифрового бизнеса это сложнее обычного сбоя, который устраняется за несколько часов. Даже если основные сервисы доступны, проблемы с инфраструктурой могут нарушать работу партнеров, обмен данными и проведение операций. Ущерб происходит не только из-за огневого поражения, но и при тушении пожара, что также мешает оценить масштабы повреждений.

Кроме того в пострадавшем Сасове размещены суперкомпьютеры «Яндекса», в частности самый мощный из них – «Червоненкис», говорил «Ведомостям» директор управления продуктов и технологий «Е-флопса» Сергей Плюснин. По его оценкам, воссоздать их с нуля сложно из-за ограничений на крупные поставки американских ускорителей Nvidia A100. Остановка этих машин может замедлить развитие моделей YandexGPT и Alice AI и сказаться на работе связанных сервисов.

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