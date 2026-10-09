Что известно об атаках дронов на дата-центры «Яндекса»

Ассоциация цифровых платформ пояснила «Ведомостям», что самое серьезное – это неопределенность с дальнейшей работой дата-центра в Калуге. Компания пока не готова подтвердить возможность восстановления оборудования. Для цифрового бизнеса это сложнее обычного сбоя, который устраняется за несколько часов. Даже если основные сервисы доступны, проблемы с инфраструктурой могут нарушать работу партнеров, обмен данными и проведение операций. Ущерб происходит не только из-за огневого поражения, но и при тушении пожара, что также мешает оценить масштабы повреждений.