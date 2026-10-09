Что известно о последствиях ночных атак на российские регионы

Что известно о последствиях ночных атак на российские регионыВ Калуге ВСУ ударили по дата-центру, в Тверской области горит завод
- Удар по дата-центру «Яндекса» в Калуге, в городе пострадало девять человек
- В тверском поселке загорелся завод
- В Воронежской области сбили 55 БПЛА
ВСУ ночью предприняли массированную беспилотную атаку на регионы России. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 505 БПЛА самолетного типа. В Тверской области загорелся завод, а в Калужской при налете БПЛА пострадали девять человек. Что известно об атаках на российские регионы к этому часу – в материале «Ведомостей».
По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, силы ПВО сбили над регионом 26 БПЛА. Атаки были отражены над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и над региональным центром.
Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала из-за атаки дронов, сообщили в компании. Полностью выведены из строя несколько модулей, из-за чего часть сервисов компании может работать с перебоями. Обошлось без пострадавших.
При налете беспилотников на Калугу были ранены девять человек. Пятеро из них госпитализированы. Удар, по словам Шапши, был нанесен по инфраструктуре города. Есть повреждения. Раненые получают медпомощь, состояние госпитализированных оценивается как стабильное. Повреждены частные дома в двух округах.
В поселке Редкино в Конаковском округе Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся завод. На место выехал губернатор Виталий Королев. По его словам, сотрудники предприятия не пострадали: их вовремя эвакуировали в укрытие. Пожар ликвидирован, на месте работают экстренные службы.
Над Воронежской областью за ночь были уничтожены 55 украинских беспилотников. Их сбили над тремя городскими округами и восемью районами региона. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, предварительно, обошлось без пострадавших. На юге области при падении обломков БПЛА бы поврежден автомобиль.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что над регионом были ликвидированы почти 20 БПЛА. Воздушная атака отражена в Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
Силы ПВО сбивали БПЛА с 20:00 мск 8 октября до 8:00 мск 9 октября. Дроны перехватывали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
С вечера 8 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Сочи, столичных «Домодедово», «Внуково» и «Жуковского» (Раменское), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Саранска, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Казани, Чебоксар. Ограничения также действовали в аэропорту Калуги («Грабцево»).