Что известно о последствиях ночных атак на российские регионы

ВСУ ночью предприняли массированную беспилотную атаку на регионы России. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 505 БПЛА самолетного типа. В Тверской области загорелся завод, а в Калужской при налете БПЛА пострадали девять человек. Что известно об атаках на российские регионы к этому часу – в материале «Ведомостей».