ПВО за ночь уничтожила 505 БПЛА над регионами России

Накануне, с вечера 7 октября до утра 8 октября, Минобороны сообщало об уничтожении 399 беспилотников над 22 регионами России и Черным морем. В Краснодаре обломки одного из дронов упали на территорию предприятия, где произошло возгорание. Пострадавших, по данным региональных властей, не было.