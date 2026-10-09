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ПВО за ночь уничтожила 505 БПЛА над регионами России

Анна Виноградова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА уничтожались с 20:00 мск 8 октября до 8:00 мск 9 октября. Дроны перехватывали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.

Накануне, с вечера 7 октября до утра 8 октября, Минобороны сообщало об уничтожении 399 беспилотников над 22 регионами России и Черным морем. В Краснодаре обломки одного из дронов упали на территорию предприятия, где произошло возгорание. Пострадавших, по данным региональных властей, не было.

6 октября ведомство заявило об уничтожении за ночь 868 БПЛА над российскими регионами. В Московском регионе в результате той атаки погибли два человека, еще девять пострадали, сообщали местные власти.

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