ПВО за ночь уничтожила 505 БПЛА над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА уничтожались с 20:00 мск 8 октября до 8:00 мск 9 октября. Дроны перехватывали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.
6 октября ведомство заявило об уничтожении за ночь 868 БПЛА над российскими регионами. В Московском регионе в результате той атаки погибли два человека, еще девять пострадали, сообщали местные власти.