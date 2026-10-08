Обломки БПЛА рухнули на территории одного из предприятий в Краснодаре
Фрагменты украинского беспилотника повредили здание на территории одного из предприятий в Краснодаре. Начался пожар, сообщает краевой оперштаб.
Возгорание было оперативно ликвидировано, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы.
Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Сочи и Краснодара («Пашковский»).
По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября силы ПВО сбили 399 украинских беспилотников над 22 регионами России и Черным морем.