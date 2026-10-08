Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX152,5-0,96%CNY Бирж.12,74-0,08%IMOEX2 321,78-0,67%RTSI855,64-0,67%RGBI111,12-0,04%RGBITR764,29-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Обломки БПЛА рухнули на территории одного из предприятий в Краснодаре

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Фрагменты украинского беспилотника повредили здание на территории одного из предприятий в Краснодаре. Начался пожар, сообщает краевой оперштаб.

Возгорание было оперативно ликвидировано, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы.‍

Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Сочи и Краснодара («Пашковский»).

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября силы ПВО сбили 399 украинских беспилотников над 22 регионами России и Черным морем.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь