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Главная / Политика /

Над Россией уничтожили 868 беспилотников

Антон Потоков
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 868 беспилотников ночью 6 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ночью массированной атаке подвергся Московский регион. Два человека погибли, в том числе 20-летний молодой человек. Пострадали девять человек, повреждены 47 частных домов. Ночью Росавиация ограничивала работу всех московских аэропортов.

Над соседней Калужской областью сбили 46 беспилотников за вечер 5 октября и ночь 6 октября.

В Смоленской области в результате атаки БПЛА был ранен человек. Силы ПВО за ночь сбили над регионом 19 украинских БПЛА. 

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