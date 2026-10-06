Над Россией уничтожили 868 беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 868 беспилотников ночью 6 октября, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ночью массированной атаке подвергся Московский регион. Два человека погибли, в том числе 20-летний молодой человек. Пострадали девять человек, повреждены 47 частных домов. Ночью Росавиация ограничивала работу всех московских аэропортов.
Над соседней Калужской областью сбили 46 беспилотников за вечер 5 октября и ночь 6 октября.
В Смоленской области в результате атаки БПЛА был ранен человек. Силы ПВО за ночь сбили над регионом 19 украинских БПЛА.