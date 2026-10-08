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«Яндекс» ответил о ходе восстановления дата-центра после атак

Компания еще оценивает масштаб ущерба
Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Яндекс» не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово Рязанской области, пока оценивает масштаб ущерба для инфраструктуры. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Из-за беспилотной атаки в дата-центре начался пожар, который затронул часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Профильные службы среагировали оперативно и взяли огонь под контроль.

Работа площадки была полностью остановлена. Основные сервисы «Яндекса» продолжают работать в штатном режиме, но часть из них может быть недоступна для пользователей, отмечали в компании.

В течение дня у сайтов банков, главных СМИ, ключевых транспортных сервисов и маркетплейсов наблюдались сбои в работе. С проблемами столкнулся и сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ». Пользователи жаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру». О сбоях в работе сайта РЖД и площадки недвижимости «Циан» до этого сообщали в самих компаниях.

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