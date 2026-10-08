«Яндекс» ответил о ходе восстановления дата-центра после атак

В течение дня у сайтов банков, главных СМИ, ключевых транспортных сервисов и маркетплейсов наблюдались сбои в работе. С проблемами столкнулся и сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ». Пользователи жаловались на проблемы с доступом к «Авито», T2, онлайн-кинотеатру Ivi, сервису «Профи.ру». О сбоях в работе сайта РЖД и площадки недвижимости «Циан» до этого сообщали в самих компаниях.