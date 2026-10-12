«Яндекс» предупредил о фишинговых атаках на фоне ситуации с дата-центрами

8 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области, где произошел пожар и работа площадки была полностью остановлена. 9 октября удару подвергся ЦОД в Калуге, несколько модулей выведены из строя. 11 октября атакован дата-центр во Владимире, его работа полностью остановлена.