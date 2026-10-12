«Яндекс» предупредил о фишинговых атаках на фоне ситуации с дата-центрами
По данным платформы, злоумышленники могут рассылать сообщения о якобы поврежденных данных, блокировке аккаунта из-за сбоя, компенсации за простой или необходимости срочной миграции. Под такими предлогами пользователей могут убеждать вводить конфиденциальные сведения или открывать вредоносные вложения.
В Yandex Cloud рекомендовали проверять домен отправителя, обращать внимание на искусственно создаваемую срочность сообщений и с осторожностью относиться к прикрепленным файлам.
Компания подчеркнула, что никогда не запрашивает по электронной почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, данные банковских карт или удаленный доступ к устройствам.
8 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области, где произошел пожар и работа площадки была полностью остановлена. 9 октября удару подвергся ЦОД в Калуге, несколько модулей выведены из строя. 11 октября атакован дата-центр во Владимире, его работа полностью остановлена.
12 октября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство совместно с Минобороны обсуждает вопрос прикрытия дата-центров после атаки на «Яндекс».
Днем российские пользователи отмечали сбой в работе сервисов «Яндекса». По данным Detector 404, пользователи массово жаловались на работу «Яндекс Телемоста», «Яндекс Пэй», «Яндекс Почты», «Яндекс Мессенджера», а также «Яндекс Про». При этом сам «Яндекс» работал.