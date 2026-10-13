«Яндекс» отменил плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» на фоне сбоя

В компании уточнили, что Yandex Cloud и «Яндекс 360» продолжают работать с ограничениями. Часть сервисов остается недоступной, а некоторые функции были намеренно отключены для поддержания основных возможностей платформ. Сроки полного восстановления и период, за который клиенты будут освобождены от платы, не уточняются.