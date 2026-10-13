«Яндекс» отменил плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» на фоне сбоя
«Мы понимаем, что сейчас важно сосредоточиться на своих задачах, поэтому берем расходы на облако и инструменты совместной работы на себя», – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что Yandex Cloud и «Яндекс 360» продолжают работать с ограничениями. Часть сервисов остается недоступной, а некоторые функции были намеренно отключены для поддержания основных возможностей платформ. Сроки полного восстановления и период, за который клиенты будут освобождены от платы, не уточняются.
«Задача номер один – восстановить полную работу сервисов, необходимых бизнесу и пользователям», – подчеркнули в Yandex B2B Tech. К устранению последствий сбоя подключены в том числе команды «Яндекса», не связанные напрямую с инфраструктурой дата-центров.
8 и 9 октября беспилотники атаковали дата-центры «Яндекса» в Сасове и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров.
11 октября после атаки на дата-центр во Владимире его работу полностью остановили. В Yandex Cloud сообщили о переходе платформы в аварийный режим и рекомендовали клиентам использовать альтернативные способы восстановления ресурсов.
13 октября «Яндекс пэй» восстановил возможность переводов и платежей для части пользователей. В компании уточнили, что доступ к функциям возвращается поэтапно, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сервис.