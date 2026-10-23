Набиуллина заявила о необходимости ограничить объемы льготной ипотеки

6 октября «Ведомости» писали, что объем IT-ипотеки составил 4,8 млрд руб. В сравнении с прошлым годом интерес к этой программе упал на 4%. В январе пресс-служба компании «Циан» сообщила, что в Подмосковье в 2025 г. 1476 раз оформили IT-ипотеку: это 3% от всех льготных ипотек в регионе и 13% от всех IT-ипотек в стране. После Московской области чаще всего IT-ипотеку брали в Свердловской области, Татарстане и Новосибирской области: 947, 936 и 861 сделок в 2025 г. соответственно.